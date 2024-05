Lula defende liberdade de Julian Assange

(ANSA) - BRASILIA, 20 MAG - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), defendeu a liberdade de Julian Assange, fundador do WikiLeaks, preso no Reino Unido e que corre riscos de ser extraditado para os Estados Unidos, onde foi acusado de espionagem por revelar documentos militares e diplomáticos confidenciais.

"Espero que a perseguição contra Assange termine e ele volte a ter a liberdade que merece o mais rápido possível. O jornalista que deveria ter ganhado o Prêmio Pulitzer ao revelar segredos dos poderosos, em vez disso, está preso há 5 anos na Inglaterra, condenado ao silêncio de toda a imprensa que deveria estar defendendo a sua liberdade como parte da luta pela liberdade de expressão", disse o mandatário.

O WikiLeaks publicou milhares de documentos sobre as guerras dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão , além de numerosas correspondências diplomáticas. (ANSA).

