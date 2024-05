Dorival convoca Éderson e Bremer para seleção brasileira

ROMA, 20 MAI (ANSA) - O meio-campista Éderson, da Atalanta, e o zagueiro Gleison Bremer, da Juventus, foram convocados pelo técnico Dorival Júnior para defender a seleção brasileira na Copa América e nos amistosos antes do torneio.

Além dos dois jogadores que atuam no futebol da Itália, o treinador da pentacampeã mundial também chamou o ponta Pepê, do Porto, e o goleiro Rafael, do São Paulo, que assumiu a vaga do lesionado Ederson, do Manchester City.

O volante da Dea, homem de confiança de Gian Piero Gasperini, vestirá a camisa amarela do Brasil pela primeira vez na carreira. A sua equipe vai decidir a Europa League na próxima quarta-feira (22) contra a sensação Bayer Leverkusen, de Xabi Alonso.

Bremer não é nenhuma novidade, mas o brasileiro é um dos melhores defensores do futebol da Itália, concedendo muita segurança para a Juventus, dona da terceira melhor defesa da Série A.

A Copa América será disputada entre 20 de junho e 14 de julho, mas a seleção também terá compromissos contra México e Estados Unidos em 8 e 12 de junho, respectivamente. (ANSA).

