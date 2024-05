Lula lamenta morte de presidente do Irã em queda de helicóptero

SÃO PAULO, 20 MAI (ANSA) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou nesta segunda-feira (20) as mortes do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, e do chanceler do país, Hossein Amir Abdollahian, em um acidente de helicóptero no último domingo (19).

"Com pesar soube da confirmação da morte do presidente iraniano Ebrahim Raisi e do seu chanceler, Hossein Amir Abdollahian e de todos os passageiros e tripulação, após a queda de seu helicóptero. Minhas condolências aos familiares de todas as vítima, ao governo e ao povo iraniano", lamentou o petista no X (antigo Twitter).

Mais cedo, o Ministério das Relações Exteriores já havia expressado sua "profunda consternação" pela morte do presidente iraniano, após ter recebida a notícia.

"O governo brasileiro estende aos familiares do presidente Raisi, do chanceler Abdollahian e das demais vítimas, e ao governo e povo iranianos os mais sinceros sentimentos de solidariedade e pesar pelas irreparáveis perdas", conclui a nota. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.