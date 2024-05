Chevrolet Corvette de 42 anos é achado zero km em garagem e recebe 1º banho

Uma garagem escondida em uma fazenda nos Estados Unidos foi descoberta com três grandes relíquias. A maior delas é uma verdadeira capsula do tempo: um Chevrolet Corvette 1982 com apenas 33 milhas (53 km) em seu painel.

O que aconteceu

A garagem, localizada no estado norte-americano de Ohio, tem três modelos do Chevrolet Corvette que andaram muito pouco.

Entretanto, a maior relíquia do local é um Corvette de terceira geração, 1982, que apenas trafegou da concessionária até o local - tendo sido colocado na rua apenas uma vez em 42 anos.

Bem empoeirado, o carro ainda tem uma placa temporária. O modelo está na versão Collector's Edition e apresenta detalhes sombreados em preto a cinza nas portas, nos bancos e também no capô.

Depois de horas de limpeza, e a remoção de um ninho de ratos, ele foi restaurado após ter sofrido um arranhão na parte dianteira.

Apesar de todo o trabalho, o modelo não teve uma restauração na parte mecânica.

Confira:

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.