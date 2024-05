Desembolsos do BNDES somam R$23,3 bi no 1º tri, diz Mercadante

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Os desembolsos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no primeiro trimestre deste ano somaram 23,3 bilhões de reais, alta de 22% sobre o mesmo período do ano passado, afirmou o presidente da instituição, Aloizio Mercadante, nesta quinta-feira.

As aprovações de crédito avançaram 91% no período, para 24,7 bilhões de reais, enquanto as consultas por financiamentos subiram 68%, para 61 bilhões de reais.

O BNDES divulgou nesta quinta-feira lucro líquido recorrente de 2,7 bilhões de reais nos três meses encerrados em março, uma alta ano a ano de 58,8%.

(Por Rodrigo Viga Gaier)