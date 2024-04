Ex-CEO da Binance é condenado a 4 meses de prisão nos EUA por lavagem de dinheiro

O bilionário Changpeng Zhao, fundador da plataforma de criptomoedas Binance e outrora o rei do setor, foi condenado nesta terça-feira (30) a quatro meses de prisão nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro.

Os promotores haviam pedido três anos de prisão para Zhao, que no ano passado se declarou culpado por esse crime perante a justiça americana.

Zhao, um canadense de 47 anos, renunciou no final de 2023 ao cargo de CEO da plataforma de câmbio de criptomoedas que ele próprio fundou, como parte de um acordo firmado com autoridades americanas.

Segundo a investigação de duas agências do Departamento do Tesouro, a Binance não adotou as medidas necessárias para evitar que algumas transações fossem realizadas em benefício de grupos como Estado Islâmico (EI), Al Qaeda e Hamas.

Zhao se declarou culpado de violar as leis contra lavagem de capitais e a Binance concordou em pagar 4,3 bilhões de dólares (22,3 bilhões de reais, na cotação atual) para encerrar o caso contra a empresa.

De acordo com documentos judiciais, os promotores buscavam para Zhao uma sentença de três anos de prisão por um crime que normalmente termina com a suspensão da pena, além do pagamento de uma multa de 50 milhões de dólares (259,7 milhões de reais) já acordada com as autoridades quando ele se declarou culpado. Mas o juiz decidiu por um tempo substancialmente menor de prisão para o empresário.

"Ele acreditava que violar a lei americana era a melhor maneira de atrair usuários, construir seu negócio e encher os bolsos. É uma decisão empresarial", justificou o Departamento de Justiça em sua solicitação.

- "Cometi erros" -

Antes da sentença, os advogados de Zhao argumentaram que uma suspensão da pena seria "justa, adequada e coerente" com a jurisprudência.

Pediram que fosse considerado que seu cliente reconheceu os fatos e que no passado realizou atividades filantrópicas.

"Cometi erros, aceito as consequências", afirmou em novembro Zhao, que agora vive nos Emirados Árabes Unidos.

A Binance foi criada em 2017 e rapidamente se tornou a maior plataforma de câmbio de criptomoedas, deixando Zhao bilionário.

Essa indústria altamente volátil experimentou um boom em 2021, ao atingir uma avaliação de 3 trilhões de dólares em 2022.

Uma série de escândalos, como a queda em novembro de 2022 da FTX, principal concorrente da Binance, e as acusações de crimes contra vários executivos do setor, fizeram com que os investidores se retirassem do mercado de criptomoedas.

No entanto, nos últimos meses, voltou a subir, em parte graças à aprovação pelos reguladores dos Estados Unidos em janeiro da comercialização de instrumentos de investimento vinculados ao preço do bitcoin.