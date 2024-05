Ibovespa tem queda discreta com cena corporativa em foco

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em leve baixa nesta terça-feira, com a cena corporativa ocupando o foco em meio a uma agenda vazia de dados macroeconômicos relevantes, enquanto agentes continuam cautelosos em tomar risco antes de sinais novos e mais claros sobre política monetária, principalmente nos Estados Unidos.

Lojas Renner figurou entre as maiores quedas, após a XP cortar a recomendação dos papéis, assim como Suzano, tendo como pano de fundo reportagem da Reuters de que considera aumentar oferta pela International Paper. Na contramão, Yduqs disparou após guidance.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,27%, a 127.411,55 pontos, após oscilar entre uma máxima de 128.271,87 pontos e uma mínima de 127.205,34 pontos na sessão. O volume financeiro no pregão somou 19,7 bilhões de reais.

De acordo com a sócia e especialista da Blue3 Investimentos Fernanda Bandeira, foi uma sessão com poucas notícias, tanto no cenário brasileiro como no exterior, com mercado mais "morno".

No exterior, as commodities tiveram um desempenho misto, com os futuros do minério de ferro em alta, mas os preços do petróleo em queda, enquanto Wall Street encerrou com variações modestas, mas positivas, e os rendimentos dos títulos de 10 anos do Tesouro dos Estados Unidos recuaram.

Em meio a expectativas sobre os próximos passos do banco central norte-americano, a ata da última decisão de política monetária do Federal Reserve deve concentrar as atenções na quarta-feira, principalmente após discursos mais cautelosos de autoridades do Fed.

Nesta terça-feira, o diretor do Fed Christopher Waller disse que os dados mais recentes de inflação são "tranquilizadores", mas ressaltou que precisa ver mais alguns meses de bons dados de preços antes de se sentir confortável para defender uma flexibilização na orientação da política monetária.

DESTAQUES

- LOJAS RENNER ON caiu 3,95%, tendo de pano de fundo relatório da XP cortando a recomendação dos papéis para "neutra", com preço-alvo de 18 reais, diante da avaliação de que o clima e o macro serão obstáculos para o crescimento e expansão de margem da companhia, com o segundo trimestre sendo um potencial gatilho para uma revisão negativa no lucro.

- SUZANO ON recuou 3,72%, após a Reuters publicar no final da segunda-feira, citando fontes, que a companhia de celulose tem discutido com seus consultores a possibilidade de melhorar sua oferta de aquisição de 15 bilhões de dólares pela International Paper, após a empresa europeia rejeitar a abordagem inicial da companhia brasileira.

- YDUQS ON saltou 10,22%, tendo no radar guidance para métricas como lucro líquido e fluxo de caixa operacional no período de 2024 a 2029, em sessão marcada por evento da empresa de educação com analistas.

- CEMIG PN valorizou-se 2%, em dia positivo para elétricas, com o índice do setor avançando 0,59%. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira reajuste tarifário anual da Cemig, com efeito médio para o consumidor de 7,32%. As novas tarifas da concessionária de energia entram em vigor a partir de 28 de maio.

- VALE ON fechou com decréscimo de 0,29%, apesar do avanço dos futuros do minério de ferro na China, diante da demanda resiliente e melhores perspectivas para o principal consumidor mundial do minério. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou o dia com alta de 1,7%, a 908 iuanes (125,47 dólares) a tonelada.

- PETROBRAS PN caiu 0,19%, em dia de queda do petróleo no exterior. O ministro de Minas e Energia minimizou nesta terça-feira visão de que o governo tomou medidas para intervir na estatal quando trocou o presidente-executivo, afirmando que a CEO indicada, Magda Chambriard, "cumprirá" o plano de investimentos da Petrobras.

- SABESP ON perdeu 1,07%, mesmo com mais um passo no processo de privatização, após um novo contrato de concessão -- que deve entrar em vigor ao final do processo de capitalização da empresa -- ser aprovado por municípios atendidos pela companhia paulista de saneamento em reunião do conselho deliberativo da Urae-1.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedeu 0,51%, enquanto BRADESCO PN subiu 0,53%.