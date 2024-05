Ações têm alta leve após falas de autoridades do Fed e antes de balanço da Nvidia

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos fecharam com leves ganhos nesta terça-feira, levando os índices S&P 500 e Nasdaq a níveis recordes, em pregão em que investidores avaliaram a última rodada de comentários de autoridades do Federal Reserve em busca de pistas sobre o momento de um corte nos juros enquanto aguardavam o balanço da Nvidia.

A Nvidia, terceira maior empresa de Wall Street em capitalização de mercado, divulgará seus resultados após o fechamento do mercado na quarta-feira, o que provavelmente será um catalisador significativo para o mercado e testará se a alta descomunal das ações relacionadas à inteligência artificial pode ser sustentada.

Investidores também estavam focados na ata da mais recente reunião de política monetária do Fed, prevista para quarta-feira, depois que várias autoridades do Fed reforçaram nesta terça-feira a posição de que será melhor para o banco central norte-americano ter paciência antes de começar a cortar a taxa de juros.

"Os investidores estão meio que parados por hoje, porque há duas coisas importantes que serão divulgadas amanhã, a ata do Fed combinadas com o balanço da Nvidia, então não acho que as pessoas queiram fazer grandes apostas antes disso", disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research.

Os mercados estão atualmente precificando uma chance de 64,8% de um corte de pelo menos 25 pontos-base na reunião de setembro do banco central, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

O Dow Jones subiu 0,17%, para 39.872,99 pontos. O S&P 500 ganhou 0,25%, para 5.321,41 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq ganhou 0,22%, para 16.832,62 pontos.

O Nasdaq atingiu seu quarto recorde de fechamento nas últimas seis sessões.

O índice de varejistas caiu 0,36%, conforme um conjunto de relatórios trimestrais do grupo sinaliza o fim da temporada de balanços.