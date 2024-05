Lucro líquido da XP cresce 29%, para R$1,03 bi no 1º tri

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - A XP Inc. teve lucro líquido de 1,03 bilhão de reais no primeiro trimestre do ano, alta de 29% em comparação com o mesmo período de 2023 e recorde para os primeiros três meses do ano, conforme dados divulgados nesta terça-feira, com o desempenho da receita bruta ajudado pelo varejo, principalmente o segmento de renda fixa.

A receita bruta nos primeiros três meses do ano cresceu 28% ano a ano, totalizando 4,3 bilhões de reais. Desse total, a vertical de varejo respondeu por 3,13 bilhões de reais, aumento de 22% frente ao mesmo período de 2023. O "take rate" anualizado de varejo foi de 1,24%, de 1,21% um ano antes.

No varejo, as receitas de renda fixa saltaram 112% em relação ao ano anterior, para 704 milhões de reais, enquanto o resultado com produtos de renda variável somou 1,12 bilhão de reais no trimestre, avanço de 6%.

A linha de grandes empresas e mercado de capitais também foi destaque, com um incremento de 91%, para 509 milhões de reais, com um aumento de 91% na base anual. A receita institucional somou 354 milhões de reais, aumento de 7%.

A receita líquida aumentou 29%, para 4,05 bilhões de reais, enquanto projeções de analistas compiladas pela LSEG apontavam 4,03 bilhões de reais.

As despesas administrativas gerais cresceram 36%, a 1,4 bilhão de reais. O índice de eficiência dos últimos doze meses foi de 36,5%, de 40,4% um ano antes, próximo aos menores patamares desde o IPO, com a XP destacando que o resultado reforça o foco do grupo em disciplina de custos.

O retorno sobre o patrimônio líquido anualizado no primeiro trimestre do ano ficou em 20,7%, de 18,7% no mesmo período em 2023.

O lucro antes de impostos (EBT) da dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras, totalizou 1,08 bilhão de reais, recorde para o período, representando uma alta de 33% ano a ano.

De acordo com o CEO da XP Inc, Thiago Maffra, os números mostram a resiliência e consistência de diversas frentes de negócio do grupo no início do ano, período que, historicamente, é mais desafiador.

"Na comparação anual, tivemos incrementos de lucro e melhora significativa da nossa eficiência operacional, com diversificação de receita, e foco constante nas necessidades dos nossos clientes", destacou o executivo em comunicado.

Os ativos sob custódia crescem 20% na base anual, para 1,14 trilhão de reais no primeiro trimestre do ano, enquanto o número de clientes ativos apurou um acréscimo de 16%, para quase 4,6 milhões. A captação líquida, porém, caiu 10% ano a ano, para 15 bilhões de reais.

A rede XP tinha ao final de março 17.730 profissionais, englobando assessores de escritórios parceiros e próprios, além de consultores um crescimento de 16% em relação ao primeiro trimestre do ano passado.