CNA pede mais prazo para produtor formalizar renegociação de dívidas

São Paulo, 21 - A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) solicitou ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a prorrogação de prazo para que os produtores rurais formalizem as renegociações de operações de crédito rural de investimentos que vencem em 2024. Essas operações foram contratadas por produtores rurais afetados por problemas climáticos provocados pelo El Niño e questões mercadológicas. Em nota, a entidade disse que o pedido se refere à Resolução 5.123/2024, do Conselho Monetário Nacional (CMN), publicada no fim de março. A norma estabelece prazo até 31 de maio para aderir à renegociação, e autoriza a repactuação de parcelas de contratos de investimento com vencimento neste ano de produtores com renda prejudicada pelo clima ou por dificuldades de comercializar a produção."São vários os casos de produtores rurais que enfrentaram significativas dificuldades para cumprir os prazos estipulados", justifica na nota o presidente da CNA, João Martins. "Muitos deles se viram impossibilitados de reunir todos os documentos necessários e de organizar suas finanças dentro do período estabelecido."A Resolução 5.123/2024 contempla, principalmente, as culturas de soja, milho, bovinocultura de corte e de leite em pelo menos 17 Estados.