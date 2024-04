Controladora do Burger King, Restaurant Brands amplia lucro para US$ 328 mi no 1º trimestre

Controladora do Burger King, a Restaurant Brands International informou nesta terça-feira lucro líquido de US$ 328 milhões no primeiro trimestre de 2024, maior do que os US$ 277 milhões obtidos em igual período em 2023. O lucro atribuído a acionistas detentores de ações ordinárias totalizou US$ 230 milhões entre janeiro e março.

O resultado mais recente corresponde a um lucro por ação (EPS) de US$ 0,72 em termos diluídos - maior que os US$ 0,61 de um ano atrás, mas menor que a projeção de US$ 0,98 de analistas ouvidos pela FactSet.

A empresa canadense de fast food divulgou receita de US$ 1,739 bilhão nos três meses encerrados em março, ante US$ 1,590 bilhão no primeiro trimestre de 2023.

A empresa também anunciou um investimento adicional de US$ 300 milhões, de 2025 a 2028, no seu programa de remodelação de lojas da Burger King nos EUA.

O plano já previa anteriormente US$ 250 milhões para remodelações e realocações, tecnologia de restaurante e equipamento de cozinha.