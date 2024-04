Marina elogia 'sinergia' entre G7 e G20 sobre biocombustíveis

SÃO PAULO, 29 ABR (ANSA) - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, elogiou a "sinergia" do G7 e do G20, que são comandados em 2024 por Itália e Brasil, respectivamente.

A declaração foi dada durante um fórum sobre biocombustíveis em Turim, no último domingo (28), à margem da reunião de ministros do Clima e da Energia do grupo de sete potências, que acontece até terça (30) em Venaria Reale.

"É muito positivo ver a sinergia do G7, sob a presidência da Itália, e o G20, sob a liderança do Brasil, com este debate sobre biocombustíveis. Trata-se de agenda fundamental para acelerar a transição energética com a urgência que a crise climática requer", afirmou Marina no fórum.

"Os biocombustíveis assumirão papel cada vez mais central na redução das emissões nos setores aéreo e marítimo", acrescentou.

A ministra garantiu que o Brasil tem "plena capacidade instalada" para produzir biocombustíveis "sem ameaçar a floresta", em linha com a promessa do governo Lula de "zerar o desmatamento até 2030".

"Desde janeiro de 2023, conquistamos resultados importantes como a redução de 50% do desmatamento na Amazônia em relação ao ano anterior", destacou Marina, que também pediu cooperação entre países ricos e emergentes nos desafios do clima.

"É imprescindível quebrar o ciclo de países ricos cobrando países em desenvolvimento, ou de países em desenvolvimento cobrando países ricos. Hoje, quem está cobrando fortemente de todos nós é a ciência. Agir nesta década será decisivo para nos colocar em um patamar civilizatório mais justo, solidário e seguro", afirmou.

Marina também fez reuniões bilaterais com os ministros do Meio Ambiente da Itália, Gilberto Pichetto; do Japão, Shintaro Ito; e do Canadá, Steven Guilbeault. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.