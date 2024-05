Piranhas são encontradas em ruas alagadas de Porto Alegre (RS); vídeo

Vídeos nas redes sociais mostram piranhas mortas nas ruas de Porto Alegre.

O que aconteceu

Piranhas foram vistas em Porto Alegre. Os peixes já estão sendo encontrados a pelo menos um quilômetro do Guaíba, na capital do Rio Grande do Sul.

Animais são encontrados em POA por pescadores há pelo menos um ano. Pescadores estariam se preocupando com o avanço das piranhas-vermelhas, conhecidas como "palometas", que atacam outros peixes e os tornam impróprios para a pesca.

Jacaré também foi visto nas enchentes. Um jacaré foi encontrado transitando nas ruas do bairro Menino Deus, próximo à orla do Guaíba, que transbordou. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade recomenda distância do animal.

Veja vídeos

Ponte de Pedra



Sim, temos piranhas mortas na região central de Porto Alegre, distante cerca de 1 km do Guaíba @correio_dopovo pic.twitter.com/QjQrBIrT4C -- Jonathas Costa (@jonathasac) May 14, 2024

As piranhas que andam aparecendo nas ruas de Porto Alegre já não são tão raras em nossa região. Em janeiro deste ano, publicamos uma informação que especialistas disseram que a presença dessas palometas na Capital gaúcha é resultado da transposição e conexão entre as bacias? pic.twitter.com/hXmKRtsL7O -- Porto Alegre 24 Horas (@portoalegre24h) May 15, 2024

Números da tragédia

Dos 497 municípios gaúchos, 460 sofreram alguma consequência dos temporais. As cidades atingidas no estado representam 92% do total. As informações são do último boletim da Defesa Civil.

Número de afetados pelos temporais no Rio Grande do Sul é de 2.281.774. Ao menos 538.167 pessoas ficaram desalojadas e 77.199 estão em abrigos.

Mortes chegam a 151, até a última atualização da Defesa Civil às 12h desta quinta-feira. Os municípios com maior registro de mortes foram Canoas (19), Caxias do Sul (10), Roca Sales (10) e Cruzeiro do Sul (10). Ainda são 104 desaparecidos, além de 806 feridos, segundo o boletim da Defesa Civil Estadual.

Ao menos 76.620 pessoas foram resgatadas. Já o número de animais salvos chegou a 11.932.