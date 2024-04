Homem é atingido por brinquedo ao tentar salvar cão em parque de diversões

Um homem foi atingido por um brinquedo em um parque de diversões ao tentar salvar um cachorro, em Lençóis Paulista (SP), no domingo (28).

O que aconteceu

Vídeo mostra o momento em que um cachorro sobe na plataforma do brinquedo, o homem vai tentar salvá-lo, mas é atingido pelo equipamento. O acidente aconteceu durante a Facilpa (Feira Agropecuária, Comercial e Industrial) da cidade. Idade e nome do ferido não foram informados.

Pêndulo do brinquedo acertou o homem, que caiu sobre a plataforma. Segundo informações da Polícia Militar de São Paulo, ele estava na fila para acessar o equipamento, quando percebeu o cão entrando na área em que o brinquedo faz o trajeto.

Vítima foi socorrida e o estado de saúde é considerado estável. Ainda de acordo com a PMSP, o homem foi encaminhado para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e, posteriormente, levado para um hospital de Lençóis Paulistas. Ele sofreu ferimentos na perna, passou por uma cirurgia, mas não corre perigo.

Em nota, a Facilpa disse que o homem acessou uma área proibida. Em nota, a organização da feira reforçou o cuidado com a segurança do público que frequenta o evento.

"A pessoa envolvida no acidente acessou uma área proibida para pegar um cachorro e foi atingida pelo brinquedo. Após o incidente, o SAMU e a nossa equipe de socorristas foram acionados para atender a vítima. Seu estado de saúde é estável e ela não corre qualquer risco de vida. A Facilpa reforça o seu compromisso com a segurança de todos que acessam o recinto. O evento todo, inclusive o parque de diversões, conta com toda a documentação necessária para o seu funcionamento", diz o comunicado.

O UOL tenta contato com a prefeitura de Lençóis Paulistas para atualização do estado de saúde do homem. Caso tenha retorno, esta nota será atualizada.