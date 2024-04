Casal é encontrado morto dentro de carro em posto de gasolina de SP

Um casal de São Carlos (SP) foi encontrado morto dentro de um carro em um posto de gasolina de Cajati, no interior de São Paulo.

O que aconteceu

A polícia investiga se houve vazamento de gás, apurou a TV Globo. O ar-condicionado do veículo estava ligado, o que indica que eles podem ter morrido por asfixia após inalar monóxido de carbono.

O empresário Renato Dias, 33, e a advogada Bianca Alves, 28, voltavam de uma viagem à Argentina. O casal estacionou no posto na rodovia Régis Bittencourt por volta da meia-noite de domingo (28).

Por volta das 15 horas, funcionários do posto estranharam o carro parado há tanto tempo e acionaram a polícia. A PM quebrou o vidro traseiro do carro para prestar socorro às vítimas, mas eles já estavam mortos.

Não havia nenhuma marca de lesão nos corpos, segundo a Globo. O caso foi registrado como morte suspeita na delegacia de Cajati.

A perícia e o IML também foram acionados. Os corpos serão examinados para detectar uma possível intoxicação.

Em janeiro, quatro amigos morreram asfixiados dentro de uma BMW que estava com vazamento de gás. Eles ficaram de três a quatro horas com o ar-condicionado do carro ligado, o que jogou monóxido de carbono para o interior do veículo.

O monóxido de carbono é um gás asfixiante, que não tem cheiro, por isso é de difícil identificação. Ele é produzido na queima incompleta de material combustível rico em carbono, como madeira, carvão, folhas, gasolina e gás natural.

Sintomas da intoxicação por monóxido de carbono

A recomendação é buscar ajuda ao sentir: