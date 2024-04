Professor de surf é suspeito de agredir mulher no litoral norte de SP

Um professor de surf é suspeito de agredir uma surfista na praia de São Lourenço, em Bertioga, litoral norte de São Paulo.

O que aconteceu

Segundo a pedagoga e surfista Luana Portes, o homem deu dois socos nela dentro do mar e depois quebrou a prancha dela com um martelo. O caso teria ocorrido por volta das 16h30 da última quarta-feira (24).

O suspeito foi desligado da escola de surf em que trabalhava, informou a própria empresa nas redes sociais. "Jamais aceitaremos comportamentos agressivos, dentro ou fora de nosso ambiente de trabalho", diz texto divulgado pela escola. A reportagem tenta contato com o professor.

Agressão teria ocorrido após uma discussão no mar. Luana registrou o caso na delegacia de Bertioga, mas disse que ainda não teve retorno da polícia.

Procurada, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) não deu nenhuma informação. A pasta disse que, "devido ao esquema de plantão" de fim de semana, só apura casos factuais e orientou o UOL a retornar com o pedido amanhã.

Ele me deu dois socos na cara, saiu da água, pegou um martelo e ficou me esperando na areia. Eu esperei um amigo para sair comigo da água. Ele [professor] veio para cima de mim, meu amigo me ajudou, coloquei a prancha [na minha frente] para me defender. Acertou a a prancha [com o martelo] duas vezes, poderia ter sido na minha cabeça.

Luana Portes, surfista e pedagoga