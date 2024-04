Família tutora fala em 'luta' após morte do cão Joca: 'Jamais iremos parar'

A família tutora do cão Joca, morto enquanto era transportado de avião pela Gol, na segunda (22), publicou carta aberta nas redes sociais em homenagem ao animal e cita palavras como "luta e missão" a partir de agora.

O que aconteceu

O texto é assinado por Flávia Fantazzini, irmã de João Fantazzini, dono de Joca. Na mensagem, ela escreve na primeira pessoa e relembra a rotina e os cincos anos em que o cachorro esteve com a família.

Jô [Joca], essa semana lembrei da semana que a tia e o tio ficaram cuidando de você? você lembra? A tia não sabia o que fazer, você fica de um lado pro outro, a tia descia para andar com você, e você não fazia xixi e a tia ficava desesperada? e na hora de dormir, você lembra? Queria dormir comigo e com o tio na cama, mas não dava? Trecho da carta publicada nas redes sociais

Meu 'Dolado', é difícil se despedir, é difícil entender que você não está mais com a gente, mas tenho certeza que a sua missão aqui com a gente foi concluída e com muito sucesso, porque você foi só amor, e agora sua missão é nossa, e que jamais iremos parar por você, por todos os pet.

Na sequência, Flávia falou de seu apoio incondicional ao irmão após a morte do animal de estimação. "O Joca será lembrado para sempre e nossa luta vai ser grandiosa. Só não se esqueça nunca. Eu te amo, meu irmão!"

O caso Joca

O cão morreu na segunda (22) durante uma falha no transporte aéreo da Gollog, empresa da companhia aérea Gol. Da raça golden retriever, ele deveria ser levado do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) para Sinop (MT), onde seu tutor o aguardava, mas foi parar em Fortaleza. Após a constatação do erro no destino, ele retornou a Guarulhos, mas chegou morto.

Família acusa a Gol de negligência. ''Olha aqui, cachorro do meu filho, saiu para ir para Sinop, um irresponsável enviou ele para Fortaleza, não contente, mandaram de voltar sem nenhuma avaliação de um veterinário, o cachorro está aqui dentro, morto. Eles mataram um Golden de 4 anos'', relatou Marcia Martin.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ressaltou que um inquérito foi instaurado e que a polícia "segue ouvindo os responsáveis pela logística". "E analisa imagens visando identificar o responsável pela morte do animal e elucidar os fatos. Detalhes serão preservados para garantir a autonomia ao trabalho policial".

Além da investigação policial, órgãos também abriram procedimentos sobre o caso. O Ministério de Portos e Aeroportos e a Anac (Agência Nacional de Avião Civil) vão apurar os motivos que levaram à morte do cachorro.

A Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), do Ministério da Justiça, notificou a Gol para prestar esclarecimentos.

O que diz a Gol

Em nota, a Gol admitiu que houve "uma falha operacional" no transporte do animal e disse lamentar o ocorrido. A empresa também afirmou que o cão recebeu cuidados, mas, "infelizmente, logo após o pouso do voo em Guarulhos, vindo de Fortaleza, fomos surpreendidos pelo falecimento do animal".

Gol também disse que instaurou sindicância interna para apurar o caso. "A Companhia está oferecendo todo o suporte necessário ao tutor e a apuração dos detalhes do ocorrido está sendo conduzida com prioridade total pelo nosso time. Nos solidarizamos com o sofrimento do tutor do Joca. Entendemos a sua dor e lamentamos profundamente a perda do seu animal de estimação".