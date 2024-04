Músico brasileiro Zé Nogueira morre no Rio aos 68 anos

SÃO PAULO, 27 ABR (ANSA) - Morreu nesta sexta-feira (27), aos 68 anos, o saxofonista e produtor musical brasileiro Zé Nogueira, no Rio de Janeiro, sua cidade natal.

Como instrumentista e arranjador, Nogueira trabalhou com alguns dos maiores nomes da MPB, como Chico Buarque, Ney Matogrosso, Djavan e Edu Lobo.

Ele também foi parceiro do pianista italiano Stefano Bollani, que lamentou a morte. "Meu caro amigo Zé Nogueira, fundamental saxofonista e maravilhoso ser humano, se foi. Amado por todos os musicistas, foi o primeiro a me convidar para tocar no Brasil", disse.

"Depois, produziu artisticamente meu disco 'Carioca', organizando um 'dream team' de músicos. Me apresentou muita música. Dividimos o palco muitas vezes. Boa viagem, querido Zé", relembrou.

Nogueira também lançou discos solo, como "Disfarça e chora".

Seu último trabalho foi no álbum Rasgamundo, do grupo Boca Livre, que será lançado em 17 de maio com faixas inéditas.

(ANSA).

