Crianças mandam cartas para afetados por enchentes no RS: 'Isso vai passar'

Do UOL, em São Paulo

Crianças enviaram cartas de apoio e chocolates a outras crianças que enfrentam as enchentes no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Caixa com cartas e doces chegou ao RS. Vídeo publicado por um restaurante que recebe doações mostra cartas enviadas por crianças a afetados por enchentes no RS. Não está claro quem enviou a caixa ou de onde veio.

"Vai ficar tudo certo", diz trecho de carta. Os bilhetes trazem mensagens reconfortantes e motivadoras às crianças: "Espero que você esteja lidando bem com toda a situação, enfim, espero que goste da carta. Que Deus te abençoe!" e "Fiquem bem! Jesus cuida de vocês!" são algumas delas.

Chuvas já deixaram mais de 100 mortos no estado. Veja aqui quem foram as vítimas identificadas até o momento.

Governo divulga chave Pix para doações

Doações podem ser feitas na chave Pix de CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica). O número para doações é: 92.958.800/0001-38. Quando realizar a transferência, confirme que o banco de destino é "Banrisul (Banco do Estado do Rio Grande do Sul)".

Recursos obtidos serão usados para ajudar os atingidos pelas chuvas e na reconstrução da infraestrutura das cidades, diz governo. As doações podem ser feitas por qualquer pessoa física e jurídica.

Pix para a conta SOS Rio Grande do Sul

CNPJ: 92.958.800/0001-38

Banco do Estado do Rio Grande do Sul