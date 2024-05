Nasdaq atinge pico recorde com apoio de chips e foco nos resultados da Nvidia

Por Ankika Biswas e Lisa Pauline Mattackal

(Reuters) - O Nasdaq, índice com forte peso do setor de tecnologia, atingiu um pico recorde nesta segunda-feira, impulsionado por fabricantes de chips, antes dos resultados trimestrais altamente aguardados da Nvidia e da ata da reunião de política monetária do Federal Reserve desta semana, que provavelmente testarão o recente rali recorde de Wall Street.

Resultados corporativos otimistas e dados de inflação mais fracos do que o esperado sustentaram as esperanças de cortes nas taxas de juros este ano, ajudando os três principais índices dos EUA a marcarem sua quarta semana consecutiva de ganhos na sexta-feira.

O índice de referência S&P 500 e o índice Nasdaq atingiram máximas históricas na semana passada, com o Dow fechando acima do nível de 40.000 na sexta-feira.

Os investidores estão aguardando os resultados trimestrais da Nvidia na quarta-feira para obter evidências de que a líder em chips de inteligência artificial (IA) poderia manter seu crescimento explosivo e ficar à frente dos rivais. A ata da última reunião de política monetária do Fed também está programada para o mesmo dia.

"Esta semana, a questão de saber se fomos longe demais, rápido demais com esse movimento do mercado estará na mesa", disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research.

"Se eles (os resultados da Nvidia) continuarem a superar (as expectativas do mercado), mas em menor quantidade, o avanço das ações diminuirá... mas as pessoas não estarão vendendo tão cedo. Estamos apenas no início de um boom impulsionado pela IA que elevará não apenas a Nvidia, mas muitas outras ações."

O Dow Jones subia 41,84 pontos, ou 0,10%, a 40.045,43 pontos. O S&P 500 tinha alta de 19,48 pontos, ou 0,37%, a 5.322,75 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 114,30 pontos, ou 0,69%, a 16.800,27 pontos.