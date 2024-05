Trump promete reverter medidas ambientais de Biden e pede doação de US$1 bi da indústria do petróleo, diz jornal

WASHINGTON (Reuters) - Durante reunião com importantes executivos norte-americanos da indústria do petróleo, o candidato republicano à presidência dos EUA, Donald Trump, prometeu reverter dezenas de regras e políticas ambientais do governo Biden e pediu que eles doassem 1 bilhão de dólares para sua campanha presidencial, segundo reportagem do Washington Post nesta quinta-feira.

Citando fontes não identificadas com conhecimento da reunião do mês passado, na Flórida, o Washington Post disse que Trump prometeu encerrar regulamentações de emissões do presidente Joe Biden que buscam promover veículos elétricos. Além disso, ele se comprometeu a interromper o congelamento do governo Biden de licenças para novas exportações de gás natural liquefeito, entre outras ações.

Trump disse aos executivos que doar 1 bilhão de dólares seria um “bom negócio” para eles, segundo a reportagem. Entre os convidados estavam os CEOs de Venture Global e Cheniere Energy, além de representantes de Chevron, Continental Resources, Exxon e Occidental Petroleum, de acordo com o jornal.

Representantes da campanha de Trump não responderam ao pedido por comentários. Representantes da Exxon afirmaram que não tinham detalhes para compartilhar, e os das outras empresas não responderam aos pedidos por comentários.

Trump, que terá uma revanche com Biden na eleição presidencial de 5 de novembro, prometeu reverter grande parte do trabalho do presidente democrata para combater as mudanças climáticas.

Biden tem exaltado os esforços de seu governo em relação ao clima -- incluindo suas regulamentações de escapamentos -- como boas tanto para o meio-ambiente quanto para a economia, que é um fator importante em sua campanha à reeleição.

(Reportagem adicional de Sabrina Valle; texto de Susan Heavy)