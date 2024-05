Brasil recebe com 'consternação' morte de presidente do Irã

(ANSA) - BRASILIA, 20 MAG - O governo brasileiro expressou nesta segunda-feira (20) sua "consternação" sobre a morte do presidente iraniano, Ebrahim Raisi, em um acidente de helicóptero ocorrido neste domingo (19) no interior do país asiático.

"O governo brasileiro recebeu com profunda consternação as notícias das mortes do presidente da República Islâmica do Irã, Ebrahim Raisi, do chanceler Hossein Amir Abdollahian, e de outras autoridades em decorrência da queda de um helicóptero", diz uma nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores em Brasília.

Os falecimentos foram confirmados na manhã desta segunda-feira (20) em um comunicado oficial. "O governo estende aos familiares do presidente, do chanceler, e ao governo e povo iranianos os mais sinceros sentimentos de solidariedade", conclui o comunicado. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.