Lula lamenta morte de presidente do Irã em acidente de helicóptero

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou nesta segunda-feira a morte de seu homólogo iraniano, Ebrahim Raisi, em um acidente de helicóptero que também vitimou o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir Abdollahian, e expressou condolências aos familiares das vítimas e ao povo iranian

"Com pesar soube da confirmação da morte do presidente iraniano Ebrahim Raisi e do seu chanceler, Hossein Amir Abdollahian, e de todos os passageiros e tripulação, após a queda de seu helicóptero. Minhas condolências aos familiares de todas as vítima, ao governo e ao povo iraniano", escreveu Lula em sua conta na rede social X.

(Por Eduardo Simões)