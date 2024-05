Invasão chinesa: programa 'Carona' traz novidades que vêm ao Brasil em 2024

Na primeira edição do programa "Carona" de UOL Carros, que estreia nesta segunda-feira (20), o colunista Jorge Moraes foi para o Salão de Pequim, na China, e conferiu de perto alguns dos protagonistas da "invasão chinesa" que está chegando ao Brasil - mercado estratégico para os planos de globalização das montadoras do país asiático, que hoje é líder em tecnologia quando o assunto são veículos elétricos e híbridos.

O 'Carona' reflete essa nova fase do UOL Carros que foca a amplitude dos conteúdos oferecidos pelos vídeos. Começar o programa a partir do Auto Show da China é um marco, onde mostramos as últimas novidades dos carros que estão conquistando parte do mundo Jorge Moraes, Colunista de UOL Carros e apresentador do programa 'Carona'

Vale a pena conferir - além da gigante BYD, que em poucos meses assumiu em nosso mercado o posto de líder em vendas de automóveis eletrificados, a previsão é de que, nos próximos meses, cerca de 20 novas montadoras chinesas irão iniciar operações no Brasil.

Confira a seguir os principais destaques da edição de 2024 de um dos maiores eventos automotivos do mundo.

Neta

Neta GT Imagem: Reprodução/UOL

Nova marca chinesa focada em tecnologia, conectividade e alto luxo foi uma das principais atrações da edição 2024 do Salão de Pequim.

Dos quatro automóveis exibidos no estande da Neta na capital chinesa, três serão lançados no mercado brasileiro ainda em 2024.

Dentre eles, destaco o cupê de duas portas Neta GT, modelo esportivo totalmente elétrico que traz até aerofólio na tampa traseira.

Estiloso, o modelo tem cerca de 230 cv de potência e acelera de zero a 100 km/h em 6,5 segundos e tem autonomia para até 660 km com uma carga completa das respectivas baterias.

BYD

Conceito Super 9, que não tem capota e traz desenho digno de esportivo alemão, foi destaque da BYD em Pequim Imagem: Reprodução/UOL

Gigante chinesa, que domina o mercado de automóveis elétricos e híbridos no Brasil e está construindo uma fábrica em Camaçari (BA), a BYD apresentou em Pequim uma boa amostra do que é capaz em termos de tecnologia e design.

Uma das novidades apresentadas na China é a reestilização do SUV híbrido plug-in Song Plus, que ganhou dianteira inspirada no sedã 100% elétrico Seal.

No Brasil, o utilitário esportivo ainda mantém o visual "antigo", mas acaba de ganhar melhorias, como baterias maiores, que ampliaram a autonomia no modo totalmente a baterias, que passou dos 55 km anteriores para 105 km.

Outro modelo da BYD que chamou a atenção foi o conceito Super 9, um esportivo sem capota e com dois lugares que em nada deve em arrojo aos esportivos alemães.

Caoa Chery

Caoa Chery Tiggo 8 apareceu com nova dianteira e muitas outras atualizações no Salão de Pequim Imagem: Reprodução/UOL

A chinesa que é pioneira no Brasil também apresentou várias novidades interessantes no salão chinês.

Dentre elas, a atualização do SUV Tiggo 8, que é vendido aqui.

O utilitário esportivo de até sete lugares ganhou nova dianteira, com grade caprichada e charmosa, lanternas traseiras redesenhadas e maçanetas externas retráteis.

O modelo também teve o interior atualizado, onde se destaca a central multimídia com tela gigante.

O estande da montadora em Pequim teve até um conceito de carro voador. Confira isso e muito mais no vídeo acima,

