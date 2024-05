'Cena chocante': influencer de motos encara água até o teto para salvar mãe

As chuvas que atingiram Canoas, no Rio Grande do Sul, mudaram por completo a vida e a rotina da influenciadora digital e empreendedora Nani Dumas, 24.

Conhecida nas redes sociais como a Menina Motociclista, com seus conteúdos sobre motos, agora ela compartilha com seus seguidores os prejuízos causados pelas enchentes na cidade.

'Me sinto perdida'

Nani Dumas precisou abandonar a própria casa após chuvas no RS Imagem: Reprodução / Instagram

Mais de dois milhões de pessoas foram afetadas pelas chuvas no RS — e Nani e sua família fazem parte dessa estatística. Além de ter tido sua casa inundada e precisado sair às pressas, ela também perdeu seu negócio, uma loja em que vendia acessórios para motos. Agora, ela calcula os prejuízos e avalia o que ainda pode ser recuperado.

Depois do ocorrido, estou gravando e mostrando a situação de Canoas, mostrando meu dia e minha casa. Deixamos tudo para trás, saímos com uma mochila nas costas e os bichinhos de estimação. Acordo às 7 horas, penso no que fazer, mas me sinto perdida. Todos estamos perdidos, não tem uma rotina agora.

Nani Dumas

De acordo com a Defesa Civil do RS, dos 497 municípios do estado, 463 foram afetados pelas enchentes recentes.

'Água até o teto'

Antes de toda a tragédia, Nani costumava trabalhar em seu ateliê e, no final da tarde, pegava sua moto, a câmera para gravar conteúdos e levava pedidos aos Correios. Por enquanto, nada mais disso é possível.

"Tenho uma loja de acessórios para capacetes de moto. Eu e minha sogra produzimos orelhinhas de gatinho, tranças e capinhas, um trabalho artesanal. Envio para todo Brasil através das plataformas de vendas, mas agora não tenho mais condições de voltar ao trabalho. No bairro Mathias Velho, onde fica o meu estabelecimento, a água foi até o teto", disse a criadora de conteúdo que tem mais de 1,2 milhão de seguidores no TikTok e já ultrapassou os 900 mil no Instagram após a repercussão de seus vídeos.

Nani, sua mãe, seu namorado e a família dele se abrigaram juntos após precisarem abandonar suas casas. No dia 3 de maio, quando começou a chover forte em Canoas, eles viram a água subindo.

"Ninguém acreditou, nunca tinha acontecido isso na nossa cidade. Como se fosse algo impossível de ver, mas mesmo assim, levantamos os móveis e os colocamos sobre as cadeiras, acreditando que não passaria daquilo. Tínhamos fé que voltaríamos para casa no outro dia. Eu saí, minha mãe acabou ficando. Ela se abrigou por uma noite no mezanino que tínhamos lá e assistiu à água subindo. Ela me mandou mensagem na madrugada, assustada e com medo de morrer dentro de casa", disse.

Assim que amanheceu, Nani perdeu o contato com a mãe. Os celulares ficaram sem sinal em toda cidade. Foi então que ela decidiu voltar à rua de sua casa e se deparou com os vizinhos apavorados com o volume da água. A jovem não pensou duas vezes e encarou a enchente na tentativa de salvar a família e os pets.

Foi uma cena chocante, eu chorava grudada no portão de casa, sem acreditar no que estava diante dos meus olhos. Voltei e abracei minha mãe, grata por estarmos bem e vivas.

Nani Dumas

'Vamos recomeçar'

Desde então, Nani vem recebendo doações. Segundo a influenciadora, alguns mantimentos são tão impossíveis de se conseguir que a população local passou a chamar de "ouro".

"Sobre minha loja, não sei como vamos fazer. Perdemos as máquinas de costura, embalagens, impressora e os tecidos, tudo se foi com a água. São anos de trabalho. Mas, quando a água baixar, vamos recomeçar.", diz a influenciadora.

Entre a rotina com os serviços voluntários e as tentativas de retornar à própria casa para resgatar alguns objetos, Nani conta que não sabe o que vai fazer quando a situação normalizar, nem para onde vai.