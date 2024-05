Tales: Leite jogou com a sorte ao escolher prioridade ideológica no RS

O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) se complicou e mostrou ter feito uma escolha ideológica no combate às enchentes no Estado, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News desta segunda (20).

Em entrevista à Folha de S.Paulo, Leite disse que "estudos alertaram sobre as chuvas, mas governo também vive outras agendas".

Leite se complica. Ele jogou com a sorte, como faz a maioria dos gestores cuja postura é a de não cuidar de bueiro e de esgoto porque o povo não vê, mas tratar de outras coisas que podem mostrar às pessoas para tentar se reeleger. Leite fez exatamente a mesma coisa.

Leite escolheu organizar as contas como prioridade, conforme o caminho ideológico dele. Foi com ela que ele fez aquele vídeo triste no qual pediu que não continuassem com as doações porque competiriam com o comércio local. Ali, Leite mostrou qual era a prioridade dele. Tales Faria, colunista do UOL

Para Tales, Leite repete os erros cometidos por outros gestores ao ignorar os alertas dos especialistas e jogar a culpa pela tragédia no Rio Grande do Sul na imprevisibilidade da natureza.

Leite jogou com a sorte. Ele não fez nada para o meio ambiente. Pelo contrário: fez 480 medidas flexibilizando o Código Ambiental do Rio Grande do Sul. Isso é fato; não adianta ele vir falar que "é desburocratizar"; todos eles falam a mesma coisa.

Beira o ridículo Leite falar que 'os alarmes nem sempre dizem a realidade'. Aí é demais; beira a insensatez. Fica difícil para ele explicar. É um gestor novo, em termos de idade, mas com uma postura antiga ao dizer que o clima faz isso e surpreende. Ele não apresentou nada de novo. Esse é o problema. Tales Faria, colunista do UOL

Nobre: Brasil não pode esperar mais e precisa de política de adaptação

Já passou da hora de o Brasil adotar medidas de prevenção e educar a população para minimizar os efeitos de tragédias como a que devastou o Rio Grande do Sul, afirmou o climatologista Carlos Nobre. O colunista criticou o governador Eduardo Leite por não priorizar a prevenção a eventos climáticos extremos.

Os eventos extremos de chuva muito forte aumentam em todo mundo, mas também foram previstos no Brasil e na região Sul. Se o país já tivesse de fato implementado uma política de adaptação, já deveríamos estar preparando muitas populações com aqueles estudos de 2014.

Em 2016, o Ministério do Meio Ambiente colocou qual seria uma política de adaptação, mas praticamente não implementamos nada. Não podemos esperar mais. Agora, tem que haver política de adaptação em todo o Brasil. Esse evento no Rio Grande do Sul mostra o desafio que é. São centenas de bilhões de reais para criar locais seguros para esse grande número de gaúchos, e tem que se olhar isso para o Brasil todo. Carlos Nobre, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.