Lula critica dividendos da Petrobras sem imposto e reclama do preço do arroz

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, demonstrou descontentamento nesta quinta-feira, 9, com os dividendos distribuídos pela Petrobras e com os preços do arroz nos supermercados. Ele deu as declarações em São José da Tapera (AL), em solenidade de assinatura da ordem de serviço do trecho V do Canal do Sertão Alagoano.

"A Petrobras pagou só de dividendos para os acionistas minoritários R$ 45 bilhões. Nenhum centavo de imposto de renda. Nenhum centavo", disse ele. "A gente quer que os ricos paguem. E a gente vai isentar na cesta básica tudo o que é alimento de interesse do povo pobre", declarou o presidente.

"Eu ando meio p... da vida porque esses dias eu vi na prateleira do supermercado pacote de 5 kg de arroz a R$ 33", afirmou Lula. "Hoje estamos mandando uma medida provisória para o companheiro Lira colocar em votação. A gente vai ter que importar arroz da Bolívia, do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, para a gente baratear o preço do arroz e do feijão", disse ele, na cerimônia que contou com a presença do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).