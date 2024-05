Rumo eleva lucro a R$368 mi no 1º tri com maiores volumes e margens

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Rumo teve lucro líquido de 368 milhões de reais no primeiro trimestre, um salto de 418% em relação ao lucro de 71 milhões apurado no mesmo período do ano anterior, impulsionado pelos maiores volumes e margens em todas as operações.

A transportadora logística registrou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 1,689 bilhão de reais no período, aumento de 43% ano a ano, com a margem Ebitda passando de 49,5% para 53,7%, conforme balanço divulgado nesta quinta-feira.

Analistas esperavam, em média, lucro líquido de 362,4 milhões de reais e Ebitda de 1,6 bilhão de reais para a Rumo, de acordo com dados da LSEG.

O volume total transportado da companhia de janeiro a março deste ano somou 17,4 bilhões de TKU, 8% superior ao registrado no primeiro trimestre de 2023. Já a receita líquida cresceu 32%, para 3,146 bilhões de reais, com avanço em todas as operações.

Em bases anuais, a Operação Norte da Rumo subiu 33%, a Operação Sul expandiu 25% e a Operação de Contêineres cresceu 35%, em desempenho impulsionado por maiores volumes e tarifas na comparação ano a ano, segundo a empresa.

A alavancagem financeira, medida pela relação entre dívida abrangente líquida e Ebitda, ficou em 1,7 vez no final de março, de 1,8 vez no trimestre imediatamente anterior, com uma dívida abrangente líquida de 10,4 bilhões de reais.