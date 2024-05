Lula diz que Brasil pode importar arroz de Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que vai editar ainda nesta quinta-feira a medida provisória para permitir a importação de arroz de países como a Bolívia, o Paraguai, o Uruguai e a Argentina para baixar o preço do produto no Brasil.

O governo federal decidiu importar arroz na tentativa de evitar uma alta do preço do grão após as chuvas e enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, principal Estado produtor do grão no país.

Na quarta-feira, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o Brasil vai comprar arroz preferencialmente do Paraguai para abastecer os estoques. Segundo o ministro, também serão considerados outros países do Mercosul, dada as facilidades logísticas e tarifárias.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)