Petróleo fecha com resultados divergentes

O petróleo fechou com resultados divergentes nesta quinta-feira, e o aparente impulso de ontem quase desapareceu.

O preço do Brent para entrega em julho caiu 0,35%, aos US$ 83,88. Já o barril do WTI com vencimento em junho subiu 0,34%, aos US$ 79,26.

O petróleo bruto havia se recuperado um pouco ontem, após cair à mínima em oito semanas.

tu/liu/llu/ag/lb

© Agence France-Presse