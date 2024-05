Cyrela tem lucro líquido de R$267 mi no 1º tri

(Reuters) - A Cyrela registrou avanço de 63% no lucro líquido do primeiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano anterior, em resultado um pouco abaixo do esperado pelo mercado.

A companhia reportou lucro líquido de 267 milhões de reais nos três meses encerrados em março, contra expectativa média de analistas de lucro de 276 milhões de reais, segundo dados da LSEG.

A empresa especializada em imóveis de alto padrão apurou receita líquida de 1,57 bilhão de reais no período, 23% superior à igual etapa no ano passado, conforme balanço publicado nesta quinta-feira. A margem bruta foi de 31,4%, 0,6 ponto percentual acima do reportado no primeiro trimestre de 2023.

Projeções compiladas pela LSEG esperavam receita média de 1,61 bilhão de reais para a construtora.

A Cyrela já havia divulgado em abril prévia operacional, com vendas líquidas subindo 39% no trimestre, para 2,1 bilhões de reais, e valor geral de vendas (VGV) de lançamentos avançando 26%, para 1,7 bilhão de reais.

O segmento de alto padrão representou 50% das entregas do trimestre, seguido pelo Minha Casa, Minha Vida (MCMV), com 36%, e médio padrão, com 13%.

A geração de caixa no período totalizou 130 milhões de reais, versus queima de 35 milhões um ano antes e consumo de 94 milhões no quarto trimestre do ano passado.

"Dessa geração de caixa do trimestre, 35 milhões de reais são de efeitos não recorrentes referentes às alienações das ações da Cury que aconteceram no período", destacou a companhia em relatório de resultados.

(Reportagem de Patrícia Vilas Boas)