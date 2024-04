Auxílio do Chipre para Gaza é retomado após pausa por morte de trabalhadores humanitários

NICÓSIA (Reuters) - Envios de auxílio do Chipre para Gaza foram retomados no fim da sexta-feira, segundo uma fonte cipriota e uma autoridade dos Emirados Árabes, com um navio carregando comida para o enclave palestino, após uma pausa pelo assassinato de sete funcionários humanitários.

A ONG World Central Kitchen havia interrompido sua operação para revisar sua atividade no território depois do ataque de abril, paralisando envios diretos do Chipre para Gaza.

Um pequeno navio de carga deixou o porto de Larnaca na noite de sexta-feira com auxílio humanitário doado pelos Emirados Árabes Unidos, de acordo com a fonte cipriota e a autoridade dos Emirados.

“Os Emirados Árabes Unidos confirmam a partida de seu navio humanitário do Chipre carregando 400 toneladas de auxílio alimentar para a população de Gaza”, disse a autoridade.

“Os Emirados Árabes continuam explorando todas as avenidas com seus parceiros regionais e internacionais para lidar com a urgente crise humanitária na Faixa de Gaza e maximizar a entrega de auxílio à Faixa por terra, ar e mar."

A guerra de seis meses de Israel contra o Hamas em Gaza, em resposta a um ataque do grupo militante no sul de Israel, matou mais de 34.000 pessoas, segundo autoridades de saúde palestinas, e causou um desastre humanitário para os mais de 2 milhões de habitantes do enclave.

Os EUA começaram a construção de um píer flutuante na costa mediterrânea de Gaza que permitirá entregas de auxílio pré-examinadas no Chipre com supervisão israelense. Quando elas chegarem à Gaza, ainda precisarão passar pelos pontos de checagem de Israel em terra.

(Reportagem de Michele Kambas e Maha El Dahan)