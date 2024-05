Prefeitura de Pelotas (RS) pede para moradores deixarem áreas de risco

A prefeitura de Pelotas, município do Rio Grande do Sul, solicitou aos moradores que evacuem as áreas com risco de inundação.

O que aconteceu

Alerta foi para os bairros de Valverde e Santo Antônio. Em comunicado divulgado nas redes sociais, a prefeitura alertou que o nível da água nesses locais está subindo com maior velocidade e há chances de inundação.

Moradores devem deixar suas residências e buscar abrigo em locais seguros, informou a gestão municipal. "Localidades dos dois balneários devem evacuar imediatamente! As águas já estão subindo! Não esperem! O ponto de encontro para quem não puder sair do bairro por conta própria é na Kitijolo, na Av. Rio Grande do Sul, 1455", diz o comunicado.

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas (PSDB), apelou aos moradores para que acreditem nos avisos de alerta e deixem as áreas de risco. "Acreditem no que está sendo dito, a gente está ouvindo pesquisadores, a ciência, e a gente está agindo para prevenir a vida humana", disse em live no Instagram.

Ajuda do Exército. Pelotas tem cerca de 100 mil moradores em áreas consideradas de risco. Para evacuar esses locais, os habitantes contam com o auxílio de militares.

Rio Grande

A prefeitura do município transferiu o atendimento emergencial para outro hospital. Devido ao aumento no nível da água na Lagoa dos Patos, os atendimentos feitos na Emergência Hospitalar serão ofertados temporariamente no Hospital de Cardiologia.

Hospital prioriza casos de urgência e emergência. "Essa medida visa garantir a continuidade e a qualidade no atendimento às urgências, sem prejuízo aos pacientes. Ressaltamos a importância de priorizar o acesso para casos de urgência e emergência, considerando o atual cenário", diz o comunicado.

Rio Grande é um município vizinho a Pelotas e ambos são afetados pelo aumento da Lagoa dos Patos. De acordo com as prefeituras dessas cidades, o nível da água na lagoa está quase um metro acima do nível normal.

Chuvas deixaram mais de 100 mortos no Rio Grande do Sul

Há 113 óbitos e 756 feridos no estado, segundo a Defesa Civil. O órgão ainda investiga se uma morte registrada durante o período das chuvas tem relação com as enchentes.

Desalojados e desabrigados somam mais de 400 mil. Há 337.116 pessoas fora de casa e outras 69.617 em abrigos, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil às 9h desta sexta-feira (10).

Dos 497 municípios do estado, 435 foram afetados pelas chuvas, que atingem 1,9 milhão de pessoas. Há pelo menos 163 mil casas sem energia elétrica e outras 385 mil pessoas sem água em casa.