Ministro diz que as 3 barragens do setor mineral no RS estão monitoradas e seguras

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta sexta-feira, 10, que as três barragens de rejeitos de carvão mineral do Rio Grande do Sul estão sendo monitoradas e seguras. "Estamos fazendo um trabalho de monitoramento integrado com o Estado", informou à CNN.

O governo gaúcho, juntamente com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e o Operador Nacional do Sistema (ONS), atualiza, diariamente, o risco de rompimento de barragens no Estado.

Na quinta-feira, seis estavam com "risco de ruptura iminente", sendo três delas no município de Bento Gonçalves. Contudo, não são de rejeitos minerais.

Conforme o relatório mais recente da Agência Nacional de Mineração (ANM), o Rio Grande do Sul tem três barragens de rejeitos de carvão mineral. A maior delas é a Bacia de Finos da Mina do Recreio, em Butiá.