Ibovespa fecha com declínio discreto após pregão travado e volume baixo

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com um declínio modesto nesta segunda-feira, após uma sessão sem tendência única e com o volume financeiro abaixo da média do ano, conforme agentes financeiros continuam calibrando apostas sobre política monetária, principalmente nos Estados Unidos, mas também no Brasil.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa cedeu 0,27%, a 127.809,26 pontos, tendo marcado 127.478,97 pontos na mínima e 128.730,25 pontos na máxima da sessão, de acordo com dados preliminares.

O volume financeiro somava 17 bilhões de reais antes dos ajustes finais, de uma média diária de 24,1 bilhões de reais no ano.

(Por Paula Arend Laier)