Maior preocupação do momento é com deslizamentos, diz governo do RS

O solo encharcado e a previsão de novas chuvas no Rio Grande do Sul tornam o risco de deslizamentos a maior das preocupações do estado no momento, segundo o governo.

O que aconteceu

Áreas elevadas, como a região entre o litoral norte e a Serra Gaúcha, o planalto e a própria serra estão em área de risco devido ao solo encharcado. A informação foi dada pela meteorologista da Sala de Situação do governo do Rio Grande do Sul, Cátia Valente, nesta sexta-feira (10).

Estradas interditadas por risco de deslizamento. A ERS-332, entre os municípios de Arvorezinha, Encantado e Arroio do Meio; a ERS-129, na região de Roca Sales e Muçum, e a ERS-453, na saída de Caxias do Sul, estão fechadas, informou o governador Eduardo Leite. Nos locais, somente a passagem de veículos de emergência e de assistência será permitida.

Algumas áreas do estado têm previsão de 120 milímetros de chuvas. Elas são o Centro, Norte, Nordeste, região dos Vales e Litoral Norte do estado.

Guaíba deve voltar a ultrapassar os cinco metros. As mudanças mais significativas no corpo d'água devem ser sentidas no domingo, quando as águas de outros rios do estado chegarem à capital, segundo o governo.

Cota de inundação de rios deve ser batida. O governo também projetou que outros rios do estado, como o Uruguai, Jacuí, Guaíba, Jaguarã e a Lagoa dos Patos atingirão a cota de inundação por causa das chuvas do fim de semana.

A gente continua chamando muito atenção para a condição de chuvas persistentes e volumosas, que podem trazer riscos de deslizamentos de massa. Esta é a nossa maior preocupação no momento, principalmente áreas elevadas.

Catia Valente, meteorologista da Sala de Situação do governo do Rio Grande do Sul

Chuva voltou a Porto Alegre

Alerta de perigo potencial foi feito à capital. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), até 50 milímetros de chuva podem ser registrados nesta sexta, com risco de ventos intensos de até 60 km/h. O alerta entrou em vigor às 9h52 e é válido até 23h59.

A projeção da meteorologia é de que a capital e outros municípios gaúchos tenham chuvas fortes ao longo de todo o fim de semana. O tempo deve melhorar somente na terça-feira (14).

Prefeito de Canoas pediu cobertores. Jairo Jorge (PSD) afirmou na manhã desta sexta-feira (10) que os abrigos não estão preparados para o frio iminente. A cidade, na Grande Porto Alegre, pode registrar mínima de 9ºC no fim de semana.

Chuvas deixaram mais de 100 mortos no Rio Grande do Sul

Há 116 óbitos e 756 feridos no estado, segundo a Defesa Civil. O órgão ainda investiga se uma morte registrada durante o período das chuvas tem relação com as enchentes.

Desalojados e desabrigados somam mais de 400 mil. Há 337.346 pessoas fora de casa e outras 70.772 em abrigos, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil às 9h desta sexta-feira (10).

Dos 497 municípios do estado, 437 foram afetados pelas chuvas, que atingem 1,9 milhão de pessoas. Há pelo menos 163 mil casas sem energia elétrica e outras 385 mil pessoas sem água em casa.