Pogacar vence contrarrelógio e mantém liderança no Giro d'Italia

ROMA, 10 MAI (ANSA) - O esloveno Tadej Pogacar, da equipe UAE Team Emirates, venceu nesta sexta-feira (10) a sétima etapa do Giro d'Italia, uma das provas mais tradicionais do ciclismo mundial, e conservou a camisa rosa destinada ao líder da competição.

Favorito ao título, Pogacar completou o contrarrelógio de 40,6 quilômetros entre Foligno e Perugia, no centro do país, em 51m44s, com 17 segundos de vantagem sobre o italiano Filippo Ganna (Ineos Grenadiers).

Essa é a segunda etapa vencida pelo esloveno na atual edição do Giro, que volta a correr já neste sábado (11), no trecho montanhoso de 152 quilômetros entre Spoleto e Prati di Tivo.

Ao todo, serão 21 etapas, com o encerramento na capital Roma em 26 de maio. Pogacar já tem dois títulos no Tour de France, mas participa pela primeira vez do Giro e lidera a classificação geral da prova com 2m36s de vantagem sobre o colombiano Daniel Felipe Martínez (Bora-Hansgrohe). (ANSA).

