Lira volta a ser vaiado em AL e é defendido por Lula: 'assim fica difícil'

Pelo segundo dia consecutivo, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), foi vaiado durante um evento do governo federal em seu estado-natal, Alagoas. Na cerimônia de hoje (10), de entrega de imóveis do Minha Casa Minha Vida em Maceió, o deputado desabafou e acabou sendo defendido pelo presidente Lula (PT).

O que aconteceu

Lula disse que as vaias são um comportamento que o incomodam muito. "Aqui é um ato institucional. Esse é um ato de não fazer a disputa que vamos fazer na eleição. Porque vai ter os momentos em que eu vou viajar a algumas cidades para apoiar algum candidato", afirmou o presidente.

A gente precisa aprender a respeitar quando o ato é institucional. Não tem cor partidária, porque senão fica difícil para um presidente viajar para inaugurar coisas. Porque as pessoas que vêm aqui são convidadas por nós, e ninguém convida gente para sua casa para ser vaiado e maltratado. É uma coisa de comportamento que me incomoda muito.

Lula, em evento em Maceió

Em tom de desabafo, Lira rebateu as vaias que recebeu. "Eu duvido que um morador que vai ser atendido por essas casas esteja vaiando hoje. Isso é uma falta de respeito", disse o presidente da Câmara, que também destacou a atuação de seu pai, Biu Lira (PP), ex-senador e atual prefeito de Barra de São Miguel (AL).

Enquanto Lira falava após as vaias, Lula levantou da cadeira e ficou ao seu lado. O governador Paulo Dantas (MDB), que discursou depois de Lira, também apoiou o deputado e disse que é necessário que se respeitem opiniões contrárias.

Mais do que vaias e aplausos, a função do parlamentar é trabalhar para o seu estado, continuar aprovando matérias no Congresso, dando suporte para que tudo aconteça nas políticas públicas. A Câmara dos deputados faz o seu papel.

Arthur Lira, presidente da Câmara

Lula e Lira participaram de entrega de 914 apartamentos do Minha Casa Minha Vida em Maceió. Os imóveis vão atender 3.565 pessoas da faixa 1 do programa habitacional, com renda mensal familiar de até R$ 2.640, no Conjunto Residencial Parque da Lagoa.

Presidente de Maceió foi mais aplaudido do que vaiado. João Henrique Caldas é filiado ao PL, mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e presidente do partido em Alagoas. Além dele, Lira, Lula e Dantas, também discursaram o ministro das Cidades, Jader Filho (MDB), e o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira Fernandes.

Segundo dia de vaias

Lira já havia sido vaiado ontem em um evento em São João da Tapera (AL). A cerimônia oficializou o início das obras do trecho 5 do canal do Sertão alagoano.

No evento de ontem, Lira dividiu palanque com um de seus maiores rivais locais, o senador Renan Calheiros (MDB). Diferentemente do atual presidente da Câmara, Calheiros foi bastante aplaudido, assim como seu filho, o ministro dos Transportes Renan Filho (MDB). Hoje, Calheiros não participou do evento em Maceió.

Arthur Lira e Renan Calheiros são rivais políticos há mais de uma década. O conflito começou com um desentendimento do senador com o pai do deputado federal, o ex-senador Biu.

Na eleição presidencial de 2022, os dois também estiveram em lados opostos. Enquanto Lira apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Renan estava entre os aliados de Lula.

Ontem, Lula já havia defendido Lira. Ele agradeceu o apoio do presidente da Câmara nas negociações do governo com o Congresso. "Até hoje nós não tivemos um projeto de interesse do governo que foi derrotado na Câmara", disse Lula. No evento de hoje, ele voltou a falar que as propostas do governo têm sido aprovadas no Congresso.

O presidente também brincou sobre como lida com Lira quando ele está insatisfeito. "De vez em quando eu ouço dizer: 'O Lira tá nervoso'. Aí, eu mando Rui Costa [ministro da Casa Civil] conversar com ele. Dois nervosos se entendem", brincou ontem. Costa também estava presente.