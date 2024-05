Stellantis anuncia R$ 14 bilhões para fabricar carros híbridos flex em MG

Dona das marcas Fiat, Jeep, Ram, Peugeot e Citroën, a Jeep anunciou nesta segunda-feira (20) investimento de R$ 14 bilhões na fábrica de Betim (MG), destinados ao desenvolvimento e fabricação de novos produtos, sobretudo veículos híbridos flex com tecnologia Bio-Hybrid.

O aporte faz parte do ciclo de investimentos de R$ 32 bilhões anuncado pelo conglomerado automotivo em março para Brasil e Argentina, entre 2025 e 2030, dos quais R$ 30 bilhões serão destinados à manufatura brasileira.

Em abril, a Stellantis já havia informado que, do total de aportes programados para os próximos seis anos, R$ 13 bilhões irão para a fábrica de Goiana (PE), que hoje produz Jeep Renagade, Compass e Commander, além de Fiat Toro e Ram Rampage.

O mega investimento de R$ 30 bilhões da Stellantis no Brasil tem foco no desenvolvimento e na produção de veículos eletrificados Bio-Hybrid, combinando propulsão elétrica com motor flex para atingir as metas de descarbonização e atender os limites de emissões de poluentes exigidos pelo governo no programa de incentivo à indústria automotiva Mover.

Serão quatro novas plataformas globais, com as quais serão produzidos 40 novos produtos nas fábricas da Stellantis no Brasil.

Dessas plataformas, três serão híbridas flex, combinando propulsão elétrica com motor a combustão abastecido tanto com gasolina quanto com etanol em qualquer proporção. A tecnologia Bio-Hybrid ncluirá motores híbridos leves, híbridos tradicionais e híbridos plug-in, além de propulsão totalmente elétrica.

Serão, ato todo, oito configurações diferentes de motorização eletrificada.

Primeiro híbrido flex da Stellantis chega em 2024

Tecnologia Bio-Htybrid, que une propulsão elétrica a motor flex, vai gerar quatro novas plataformas e oito conjuntos motrizes Imagem: Alessandro Reis/UOL

Segundo Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis na América do Sul, o primeiro carro com a tecnologia Bio-Hybrid será lançado no Brasil no segundo semestre de 2024 - o executivo ainda faz mistério sobre qual modelo será e a nossa aposta é de que será da Fiat e sairá da fábrica de Betim.

A fábrica instalada na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG) hoje é responsável pela produção da maior parte dos motores da Stellantis e irá montar os propulsores híbridos flex.

De acordo com Cappellano, a linha de produção de motores em Betim já passa por uma fase de expansão, com aporte de R$ 454 milhões (não incluídos no pacote de investimentos de R$ 30 bilhões), para atingir nos próximos meses a capacidade de 1 milhão de unidades por ano - para abastecer as fábricas das Stellantis no Brasil e na Argentina e também para exportação a outros mercados do grupo automotivo.

O primeiro modelo Bio-Hybrid vai se somar aos lançamentos programados pela Stellantis para o Brasil em 2024, que incluem o SUV cupê Citroën Basalt, a reestilização do Peugeot 208 e nova geração do Peugeot 208 com motor a combustão.

Neste ano, a Stellantis já lançou a picape Fiat Titano e a linha 2005 de Jeep Compass e Commander com motor 2.0 turbo a gasolina Hurricane.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.