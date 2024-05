'Desenrola Brasil': renegociações terminam nesta segunda-feira

Quem está na Faixa 1 do programa Desenrola Brasil (ou seja, deve até R$ 20 mil e recebe no máximo dois salários mínimos) tem até esta segunda-feira (20) para renegociar as dívidas.

O que aconteceu

O prazo havia sido prorrogado. Em março, o governo prorrogou pela segunda vez as renegociações: inicialmente, o limite havia sido estendido até o dia 31 de março; depois, a adesão passou a ser feita até 20 de maio.

A etapa atual engloba dívidas de 2019 a 2022. De acordo com o projeto, na fase atual podem ser renegociadas as dívidas negativadas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022, não podendo exceder o valor atualizado de R$ 20 mil cada (valor de cada dívida antes dos descontos do Desenrola).

Quais dívidas entram no Desenrola Brasil? Além das dívidas bancárias, incluindo as de cartão de crédito, também podem ser negociadas contas em atraso de escolas, fornecimento de energia, água, telefonia e varejo.

A operação do Desenrola foi iniciada em julho de 2023, pela faixa 2. A renegociação de dívidas da faixa 1 começou em setembro — nos primeiros dois meses, o parcelamento só era possível para débitos de R$ 5 mil, mas o valor subiu para R$ 20 mil posteriormente.

Segundo a Fazenda, o desconto médio dos pagamentos supera 85%. As mulheres lideram o público de participação da renegociação de dívidas, com 55% do total. Cidadãos de mais de 5.545 cidades participaram do programa, diz o governo.

Como participar do Desenrola Brasil?

O processo é feito pela internet, na plataforma oficial do Desenrola. Na página, é possível consultar a lista de dívidas passíveis de renegociação, além do desconto oferecido pelos credores e a situação de cada uma das dívidas.

É necessário ter conta gov.br. Quem quiser participar desta etapa precisa ter uma conta gov.br de qualquer nível — bronze, prata e ouro. No entanto, caso opte por canais parceiros, não há necessidade de uso da conta gov.br.

A plataforma do Desenrola possibilita parcelar a renegociação, inclusive com bancos onde a pessoa não possui conta. Dessa forma, é possível escolher aquele que oferece a melhor taxa para pagamento parcelado.

Para quem possui duas ou mais dívidas, mesmo com diferentes credores, é possível consolidar todos os débitos em uma única negociação. O pagamento pode ser feito à vista em um único boleto ou Pix, ou o valor total pode ser financiado no banco de preferência.