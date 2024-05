Corpus Christi é feriado? Saiba o que é comemorado e quando cai a data

Do UOL, em São Paulo

O Corpus Christi não é um feriado nacional e será celebrado em 2024 no dia 30 de maio (quinta-feira). A data faz parte do calendário católico e, assim como boa parte dos eventos religiosos, tem relação com a Páscoa. Por isso, não tem uma data fixa definida.

A data do Corpus Christi a cada ano é determinada da seguinte forma:

O Corpus Christi é celebrado na quinta-feira imediatamente depois do domingo da Santíssima Trindade;

O domingo da Santíssima Trindade ocorre no domingo seguinte ao Pentecostes;

O Pentecostes acontece 50 dias após a Páscoa;

O Corpus Christi, portanto, acontece 60 dias após a Páscoa.

"Corpus Christi" é uma expressão em latim, idioma até hoje em voga nos ritos católicos, que significa "corpo de Cristo". A data também é conhecida como "Corpus Domini" ("corpo do Senhor", em português). A festividade tem o objetivo de celebrar, publicamente, a eucaristia —sacramento católico que relembra a Última Ceia.

Por que Corpus Christi não é um feriado nacional?

O Corpus Christi não é um feriado nacional, de acordo com o calendário divulgado pelo governo federal. Os servidores federais terão ponto facultativo na data.

Algumas capitais do Brasil, porém, consideram a data feriado.

A pergunta 'Corpus Christi é feriado' esteve entre os assuntos mais buscados no Google nesta segunda-feira (20).

