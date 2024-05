Stellantis vai reservar R$14 bi de plano de investimento para MG

Por Alberto Alerigi

SÃO PAULO (Reuters) - A Stellantis anunciou nesta segunda-feira que Minas Gerais receberá 14 bilhões de reais de seu plano de investimento entre 2025 e 2030 no Brasil, em um projeto que inclui a produção no Estado de motores híbridos em seu complexo fabril em Betim.

O anúncio ocorreu cerca de um mês depois que a companhia divulgou investimento de 13 bilhões de reais em seu polo industrial em Goiana (PE) entre 2025 e 2030.

A Stellantis, que detém marcas como Fiat, Jeep, Peugeot e Citroen, anunciou em março um ciclo de investimentos de 30 bilhões de reais no Brasil entre 2025 e 2030, período em que pretende lançar mais de 40 veículos no país, incluindo híbridos e elétricos.

A montadora afirmou que vai ampliar a linha de motores que possui em Betim para produzir "motorizações dos futuros lançamentos da Stellantis na região, incluindo os produtos equipados com a tecnologia BioHybrid". A companhia citou que os primeiros modelos com essa tecnologia - híbrido com motor a combustão flex - estão previstos para chegar ao mercado no segundo semestre deste ano.

Nos planos da Stellantis para o Brasil estão 8 powertrains - conjunto de motor e transmissão - além dos 40 lançamentos de veículos no país.