Taxa de acesso para turistas em Veneza é criticada: 'Fracasso'

ROMA, 20 MAI (ANSA) - Um conselheiro de Veneza, na Itália, afirmou nesta segunda-feira (20) que a taxa de ingresso de turistas implementada pela cidade foi um "fracasso".

"A medida falhou miseravelmente porque os números contam e dizem que o bilhete não diminuiu de forma alguma o fluxo de turistas nem escalonou as chegadas, mas as chegadas são numericamente superiores em relação aos anos anteriores", comentou Giovanni Martini, membro do grupo municipal All The City Together.

O vereador afirmou que 70 mil pessoas pagaram o ticket em Veneza ao longo do último domingo (19), um número maior do que os 65 mil registrados nos testes de 2 de junho do ano passado.

"A cidade está fechada por vontade política de uma administração que, com a medida, arrecadou um pouco de dinheiro, mas não salvou a alma da cidade. Veneza está degradada porque foi abandonada, ou melhor, apenas usada para ganhar dinheiro", criticou Martini em uma coletiva de imprensa no Palazzo Grazioli.

A cobrança é testada por Veneza, que recebe uma contribuição de cinco euros para viajantes adeptos do "bate e volta" entrarem no centro histórico do município. (ANSA).

