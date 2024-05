Não há risco de faltar arroz, há excesso de fake news, diz ministro

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse no UOL News da manhã desta sexta-feira (10) que não há risco de falta de alimento nos supermercados e que a população não precisa comprar mais do que já consome.

A Abras (Associação Brasileira de Supermercados) afirma que não há risco de falta de arroz nos supermercados e pediu à população que não faça estoque do item para não haver um desequilíbrio entre oferta e demanda.

Não há risco [de falta de alimento]. O que há é excesso de fake news. O que o governo detectou é uma possibilidade de haver uma quebra na produção de arroz no Brasil em função desses desastres climáticos no Rio Grande do Sul. Foi editada uma medida provisória, datada de 9 de maio, que permite a compra de arroz pela Conab. Estamos importando arroz para fazer face a essa possível quebra, já que mais de 70% da produção de arroz no Brasil é do Rio Grande do Sul.

Essa providência já resolve o único risco existente. O Brasil tem muita soja, milho e uma produção de outros derivados, como o leite. Não temos com o que nos preocupar. Não precisa criar um alarme tendo em vista que as providências como essa do arroz já foi tomada. Se tiver outra providência a ser tomada, ela será tomada.

O ministro comentou a decisão dos mercados em limitar a compra de arroz.

São pessoas que, por meio de fake news, e essa não é a primeira porque muitas fake news já foram lançadas, criam um clima de terror na população. Essa pessoa vai ao supermercado e compra uma quantidade maior do que ela precisa. Tem que tranquilizar a população, que não precisa ficar com medo de desabastecimento. Ao mesmo tempo, normalizar o abastecimento e os supermercados não terem essa necessidade de diminuir a venda.

O que o supermercado pode fazer é convencer seus clientes que não precisa estocar arroz e feijão, não é momento disso. Não há risco [de desabastecimento].

Tem uma atitude política de um segmento de extrema direita no Brasil, que quer aquele ambiente de quanto pior, melhor. Criar o caos. Essa atitude tem o objetivo de criar caos. Não vai faltar arroz e não faltarão produtos de gênero alimentício.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: