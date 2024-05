Acidente entre trens em Buenos Aires, na Argentina, deixa pelo menos 30 feridos

Pelo menos 30 pessoas foram hospitalizadas, e duas delas em estado grave foram levadas de helicóptero, após uma colisão entre trens nesta sexta-feira (10) em Buenos Aires, informaram funcionários do serviço de emergência da cidade, o SAME.

Bombeiros esvaziaram o trem que transportava passageiros e colidiu contra outro de manutenção no bairro de Palermo da capital argentina.

"Não temos vítimas fatais, mas os cães 'pentearam' (revistaram) os vagões, atendemos a 90 passageiros, 30 deles foram transferidos a hospitais, dois deles com traumatismo craniano que foram levados de helicóptero", informou à imprensa Alberto Crescenti, encarregado do SAME.

O acidente ocorreu às 10h30 locais (mesmo horário em Brasília) quando um trem urbano com passageiros da linha ferroviária General San Martín colidiu com outro de manutenção que estava parado, segundo as análises preliminares.

"Por enquanto, não há informação suficiente sobre a mecânica do acidente", disse o prefeito de Buenos Aires, Jorge Macri, presente no local.

Cerca de 60 ambulâncias, seis motos e dois helicópteros participaram da operação de resgate, informou o SAME.