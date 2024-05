Kepler Weber assina contrato de financiamento de até R$ 150 mi com IFC

São Paulo, 10 - A Kepler Weber, líder em equipamentos para armazenagem de grãos, anunciou ao mercado ter fechado contrato de financiamento de até R$ 150 milhões com a International Finance Corporation (IFC), do Grupo Banco Mundial, para expandir e modernizar duas plantas industriais em Panambi (RS) e Campo Grande (MS). A empresa brasileira terá um prazo de até sete anos para pagar, com carência de 24 meses para amortização do principal. O financiamento será denominado na moeda brasileira, com taxa de juros corrigida pela variação do CDI e spread, não implicando em exposição cambial de principal e juros, informou a Kepler Weber em nota. "A operação reforça a estratégia da companhia, contribuindo para maior solidez financeira, por meio da diversificação das fontes de financiamento" disse o CFO Paulo Polezi em nota. Assim como em outros contratos vigentes, a própria empresa será garantidora do empréstimo.