PF encontra R$ 50 mil em carro de senador após denúncia de compra de votos

A Polícia Federal apreendeu R$ 50 mil, em notas de R$ 100, em Alto Alegre (RR), a três dias de eleições suplementares no município. A quantia foi encontrada no carro do senador Mecias de Jesus (Republicanos).

O que aconteceu

Ação da PF ocorreu após denúncia sobre compra de votos na região. Os agentes conduziram uma diligência no local, onde constataram uma movimentação de pessoas fora do comum, segundo a corporação.

Assessoria do senador negou qualquer ilegalidade e disse que dinheiro é de "recursos pessoais". "A Polícia Federal abordou um dos veículos da comitiva do senador, o motorista prontamente colaborou com toda a operação e como resultado, nenhuma ilegalidade foi encontrada. O valor encontrado eram recursos pessoais que pagariam despesas de uma fazenda alugada na Região de Samaúma. Como o clima é de eleição acabou ganhando grande repercussão", diz a nota enviada ao UOL.

Mais cedo, o senador falou sobre a ação feita pela Polícia Federal em post nas redes sociais. O parlamentar chegou a admitir que o carro pertencia a ele, mas não citou a quantia encontrada pelos policiais, nem qual seria o destino dela.

Olá, amigos de Alto Alegre. Estou aqui em Alto Alegre. Há poucos minutos, eu estava almoçando e, devido a uma denúncia, a Polícia Federal acabou de vir aqui e fez uma devassa nos meus carros. Eles fizeram uma série de denúncias. Vídeos espalhados nas redes sociais, Eu quero dizer que tá tudo bem. Mecias de Jesus

A cidade de Alto Alegre (RR), distante a 87 km da capital Boa Vista, tem cerca de 21 mil habitantes. O município fará a eleição suplementar no próximo domingo (28) para a escolha de um novo prefeito.

A eleição foi convocada após o Tribunal Superior Eleitoral cassar os mandatos do prefeito e da vice eleitos pela prática de abuso de poder econômico nas eleições 2020. Agora, concorrem aos cargos de prefeito e vice do município, respectivamente: Valdenir Magrão (MDB) e Neto (PSD), da coligação Alto Alegre no Rumo Certo; e Wagner Nunes (Republicanos) e Irmão Max (PP), da coligação Juntos por um Alto Alegre melhor.