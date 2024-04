Operação apreende cerca de 20 toneladas de queijos em Minas Gerais

São Paulo, 26 - O Ministério da Agricultura identificou uma rede de produção clandestina e apreendeu cerca de 20 toneladas de queijos em diferentes estágios de processamento, na terça-feira, 23, em Patos de Minas (MG). Segundo comunicado do ministério, a ação ocorreu após denúncia registrada na Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação (Fala.BR), com indicação de fabricação de queijos sem registros nos órgãos federal, estadual ou municipal e que estavam sendo utilizados como ingredientes para a fabricação de pão de queijo em Curitiba (PR).A ação coordenada pelo Ministério da Agricultura teve apoio do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) e da Polícia Militar de Meio Ambiente. Com a apuração dos dados dos rótulos dos produtos informados na denúncia, equipes de fiscalização identificaram dois estabelecimentos na cidade mineira que atuavam como uma rede de produção e comercialização ilegal do produto. Conforme o Ministério, nos locais visitados, os fiscais encontraram grandes quantidades de queijo em condições insalubres e sem nenhum tipo de controle higiênico-sanitário. Também foram identificadas etiquetas de selos de inspeção federal e estadual adulteradas. Todos os produtos foram apreendidos, descaracterizados, descartados e, posteriormente, destruídos no aterro sanitário de Patos de Minas.