Ex-vereador Gabriel Monteiro é denunciado pelo MPRJ por abuso de poder

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou o ex-vereador Gabriel Monteiro por abuso de poder. A denúncia foi realizada em 29 de abril, mas divulgada hoje (7).

O que aconteceu

Gabriel Monteiro teria invadido instituições de acolhimento. Segundo o MP, o ex-vereador adentrou sem permissão em três casas de acolhimento no Rio de Janeiro, em 2021. Ele estaria sempre acompanhado de uma equipe de filmagem e, em duas ocasiões, de homens armados.

Invasões aconteciam à noite. O Ministério Público diz que Monteiro e sua equipe entravam nas casas "sem qualquer ordem judicial, aviso prévio e autorização da direção, fora do horário e em desacordo com as normas da Câmara de Vereadores do Município do Rio de Janeiro".

Ex-vereador entrou em dormitório de meninas. A denúncia afirma que na Instituição de Acolhimento Centro de Recepção Taiguara, Monteiro entrou "sem se preocupar com a privacidade das acolhidas" no quarto onde dormiam. Todas as presentes tinham entre 12 e 18 anos.

Monteiro está preso desde 2022. Ele foi condenado por estupro, mas já foi denunciado pelo MP por ter filmado uma relação sexual dele com uma adolescente de 15 anos; por assédio sexual contra uma assessora, e por realizar perseguição e desacato contra um superior seu.

Defesa diz que todas as ações de Monteiro foram "pautadas na legalidade". O advogado Sandro Figueiredo afirmou que seu cliente tinha o direito e dever de fiscalizar os órgãos públicos e os abrigos.