3h de fila e assaltos: água desaparece dos mercados e gera medo no RS

A água sumiu das torneiras, chuveiros e prateleiras de cidades do Rio Grande do Sul. Os relatos nas redes sociais se multiplicam, com muitas pessoas recorrendo até a galões de água com gás para fazer tarefas básicas, como tomar banho e escovar os dentes.

Lauren Chavez, 28, mora na zona norte de Porto Alegre, no bairro de Passo das Pedras. Os alagamentos não chegaram até lá, mas a dona de casa, de 28 anos, está sem água há pelo menos três dias. Ela recorre a uma bica perto para manter parte da rotina com os três filhos, de 12, 10 e 8 anos, e conta que nos mercados perto de onde mora não existe nem mesmo a opção da água com gás.

Desde anteontem já não tem mais nada de água. Só tem suco, refrigerante, cerveja. A gente decidiu procurar a água de bica, porque ela é clara, mas a gente não sabe se é própria pra consumo. Tentamos ferver pra usar, eu tenho três meninos, que estão sem aula também, então fica bem complicado.

mds como é estranho tomar banho com agua com gás -- (@aarasluizaa) May 7, 2024

A gaúcha, nascida na capital, conta que as filas para essas bicas são "quilométricas" e que algumas pessoas já demoraram até três horas para conseguir um galão de 5 litros de água, em meio a uma sensação de insegurança que toma conta de alguns moradores da capital.

"Ontem teve uma situação de um casal que, infelizmente, foi assaltado na fila. Então a gente fica mais receoso", conta Lauren, que conversou com a reportagem enquanto voltava aos mercados em busca de garrafas.

Em meio ao caos, alguns dos mercados da região chegaram a fechar ontem, mas foram invadidos e roubados. Agora, os próprios donos estão controlando o fluxo de clientes, deixando as pessoas entrarem aos poucos no comércio para "evitar tumulto".

Conseguimos comprar água ontem, 6 litros por 30,00 e ainda com gás que é horrível. Mas foi o mais em conta pq os mercados da região estão cobrando 5,00 na garrafinha de 500 ml, se aproveitando da situação do desespero das pessoas, que ódio -- gótica suave (@maarcelliduarte) May 7, 2024

Nunca tinha visto isso, só pela TV, que a gente vê em outros estados. Não temos muito para onde ir, mas a gente está torcendo pra que a enchente não suba, porque aqui é um ponto mais alto.

Muitos relatos em redes sociais apontam que há quem esteja escovando dente e até tomando banho com água com gás, que também vem sendo a alternativa para se hidratar, sem água potável - nem pela rede, nem em garrafas vendidas fechadas.

Água de torneira é turva mas potável, diz secretaria

No caso da capital gaúcha, das seis estações de tratamento disponíveis, apenas duas estão funcionando, segundo nota divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde.

A situação prejudica a distribuição, mas o órgão divulgou um novo comunicado na manhã desta terça (07), afirmando que as casas que voltaram a receber o serviço podem considerar a água potável, apesar de turva.

A nota ainda destaca que "o consumo de água de fontes não é recomendado". Quem, ainda assim, precisa recorrer às bicas de qualidade duvidosa deve priorizá-la para os "usos menos nobres", como limpeza e descarga de vaso sanitário. Mesmo após passá-la por um filtro e fervê-la por cinco minutos, ainda não é recomendável bebê-la.